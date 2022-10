Ajax met pijn en moeite langs FC Volendam

Ajax maakte het zichzelf ontzettend moeilijk tegen FC Volendam. De Amsterdamse formatie kwam op 3-0, waarna de palingboeren terug leken te komen tot 3-3. Die treffer van Henk Veerman werd afgekeurd wegens buitenspel, waardoor Ajax goed weg kwam. Davy Klaassen scoorde diep in blessuretijd, waarna de zege een feit was: 2-4.

Ajax begon met dezelfde elf namen als tegen Napoli. Alfred Schreuder koos echter toch voor een aantal wijzigingen. Zo begon Calvin Bassey als linksback, speelde Daley Blind centraal achterin, stond Steven Bergwijn op 10 en Dusan Tadic was linksbuiten. Oskar Buur debuteerde in de basis bij FC Volendam, terwijl Bilal Ould-Chikh ontbrak wegens schorsing. Robert Mühren kreeg direct een grote kans, maar hij vond Remko Pasveer op zijn weg. Hierna werden meerdere mogelijkheden voor Volendam gecreëerd. Het was echter Ajax dat op voorsprong kwam.

Gevaarlijkste ploeg

Steven Berghuis kwam door aan de linkerkant, waarna Brian Plat hands maakte in het strafschopgebied. Dusan Tadic schoot vervolgens de strafschop onberispelijk binnen: 0-1. Dat was zijn eerste van het seizoen. De Amsterdammers bleven hierna de gevaarlijkste ploeg. Mohammed Kudus kreeg een grote kans, maar Filip Stankovic kon redden. Via Gaetano Oristanio was Volendam erg gevaarlijk. Eerst moest Pasveer een kopbal uit het doel houden en even later probeerde de Italiaan een omhaal. Vlak voor de rust kopte Bassey op aangeven van Berghuis de tweede treffer van de middag in het doel: 0-2.

Ibrahim El Kadiri zorgde in de tweede helft voor het eerste gevaar. Hij schoot de bal net over het doel. In de tegenstoot was Berghuis die tot tweemaal gevaarlijk werd. Eerst schoot hij op de paal en enkele minuten later moest Xavier Mbuyamba de bal van de lijn halen. Stankovic hield zijn ploeg op de been door een inzet van Bassey te keren. De ingevallen Brian Brobbey zorgde wél voor de 0-3 op aangeven van Jurriën Timber. Het duel leek door dit doelpunt beslist, maar niets bleek minder waar.

Spannend

Uit het niets schoot invaller Lequincio Zeefuik de bal onder Pasveer door en maakte het daarmee weer spannend. Henk Veerman, die ook was ingevallen, kreeg een minuut later een gigantische kans. Hij wipte de bal rakelings voor het doel langs, daar kwam Ajax dus goed weg. Het werd helemaal billen-knijpen voor de Amsterdammers, nadat Carel Eiting scoorde op aangeven van El Kadiri. Henk Veerman scoorde zelfs nog de 3-3, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. Een goal van Davy Klaassen maakte aan alle onzekerheid een einde: 2-4.

