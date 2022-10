Ruim 2500 euro loon en toch geldzorgen: "Nooit schulden gehad, die beginnen nu te komen"

Amsterdammers die meededen aan een AT5-enquête over inflatie schetsen een zorgwekkend beeld: ondanks een maandinkomen tussen de 2.500 euro tot 5.000 euro bruto heeft tweederde alsnog geldzorgen. Van deze respondenten met een middeninkomen zegt éénderde zelfs in de problemen te komen met het betalen van rekeningen of aankopen.

Ruim twee weken geleden publiceerde AT5 de resultaten van een inflatie-onderzoek onder 1930 Amsterdammers. Uit deze enquête blijkt dat er bij alle inkomensgroepen zorgen bestaan over financiën. Slechts eenderde maakt zich géén zorgen, de ruime meerderheid daarentegen wel. Zwaarst getroffen Zo'n 30 procent van de panelleden zegt problemen te hebben met het betalen van de rekeningen. De groep die rond moet komen van een uitkering lijkt het zwaarst getroffen: van die groep zegt tweederde de kosten niet meer te kunnen betalen. Dat gaat dan voornamelijk over de boodschappen of de energierekening.

Opvallend is dat een groot deel van de panelleden met een middeninkomen nu voor het eerst in de problemen dreigt te komen. Tweederde maakt zich redelijk of zelfs veel zorgen, éénderde kan het nu al niet betalen. Ook panellid Adella uit Oost is bang in die situatie te belanden: "Ik heb van mijn levensdagen nooit schulden gehad en die beginnen nu wel te komen." Het panellid vindt het moeilijk te verkroppen dat de lonen niet meestijgen met de prijzen.

Quote "Wat gaat de overheid daaraan doen? Want het is dankzij hen dat dit is gebeurd" Adella

"Wat er waarschijnlijk gaat gebeuren, is dat ik op een gegeven moment waarschijnlijk mijn nota's niet meer kan betalen", zegt Adella. Net als veel panelleden wijst zij naar de overheid om oplossingen te bedenken: "Wat gaat de overheid daaraan doen? Want het is dankzij hen dat dit is gebeurd."

