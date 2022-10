Vandaag LIVE op AT5: de Omarmprijs 2022

Vanmiddag om 16.00 uur wordt in Podium Mozaïek in Bos en Lommer de Omarmprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks overhandigd aan Amsterdamse initiatieven die zich inzetten tegen armoede in de stad. De uitreiking is tussen 16:00 en 17:30 uur live te volgen op AT5.

AT5

Drie categorieën De Omarmprijs wordt ook dit jaar weer uitgereikt aan drie initiatieven in drie verschillende categorieën. De categorieën zijn : Iedereen perspectief, Iedereen doet mee en Gelijke kansen voor kinderen. In totaal zijn er 24 initiatieven genomineerd waaronder: Vakantiebus, Clothing4you, De Omgekeerde Supermarkt en GiveMe5!.

Kinderombudsman De presentatie van de uitreiking is in handen van Hadassah de Boer. Hadassah gaat aan tafel in gesprek met verschillende gasten zoals schrijver en journalist Jonah Falke, ervaringsdeskundige Katinka de Boer en de Amsterdamse Kinderombudsman Anne Martien van der Does. Samuel van den Broek is co-host en zal in gesprek gaan met de genomineerden.

Armoede in de stad Armoede treft steeds meer Amsterdammers. Zo zijn er al meer Amsterdammers die kampen met betalingsachterstanden van hun energierekeningen in 2022 dan in heel 2021 . Oorzaken zijn de gestegen energiekosten. Maar ook de inflatiecrisis zorgt voor geldproblemen. Amsterdammers die meededen aan een AT5-enquête over inflatie schetsen een zorgwekkend beeld: een ruime meerderheid maakt zich zorgen over hun financiën. De Omarmprijs wordt dit jaar voor de achtste keer uitgereikt en is misschien wel urgenter dan ooit.

Jury In de drie categorieën zal een geldprijs worden toegekend aan het winnende initiatief. Eén van die drie initiatieven zal worden beloond met de hoofdprijs van €5000 om hun werk mee voort te kunnen zetten. De overige winnaars zullen elk een prijs van €2500 ontvangen. De winnaars worden vakkundig gekozen door een jury bestaande uit zeven leden, Marjolein Moorman, Annemarie van Gaal, Ugur Pekdemir, Martin van Engel, Leila Azzam, Emine Uğur, Jonah Falke en Mila van Bree.

