Wethouder 'gegrepen' door lot Kwekerij Osdorp, stelt helper aan

Wethouder Shula Rijxman (Zorg) vraagt iemand om Kwekerij Osdorp te helpen met het kijken naar opties voor de toekomst. Dat bleek vanavond tijdens een vergadering in de Stopera. Het blijft overigens nog steeds de vraag of de kwekerij kan blijven bestaan.

In Kwekerij Osdorp werken cliënten met bijvoorbeeld verslavings- of psychische problemen. Doordat aanbieder Landzijde bij de aanbestedingsronde van de gemeente een minder grote opdracht kreeg , gaat de kwekerij waarschijnlijk dicht. SP-fractievoorzitter Remine Alberts had het onderwerp vandaag opnieuw op de agenda gezet.

Rijxman bedankte de insprekers voor hun noodkreet. Toch moest de wethouder erkennen dat ze de aanwezigen ook moest 'vermoeien met wat zakelijke kille argumenten'. Ze wees erop dat ze zelf geen fan is van marktwerking van de zorg, maar dat de vorige gemeenteraad besloten had om tot een aanbesteding te komen en dat de resultaten wat haar betreft goed zijn, met 'veel diversiteit'.

Een van de cliënten, die eerder ook AT5 te woord stond , was vanavond in de Stopera aanwezig. Hij omschreef het als een enorme vergissing van de gemeente. "Er is niks als de kwekerij. Voor heel veel mensen is het een soort medicijn bijna. Alle mensen bij de kwekerij hebben een rugzakje. Bij de kwekerij is het altijd heel positief. Je haalt iets weg wat nooit meer terug gaat komen." Ook anderen, waaronder een medewerker van de GGZ, drongen aan op het openhouden van de locatie.

Rijxman heeft de kwekerij zelf onlangs bezocht."Ik ben gegrepen door de kwekerij. Daarom heb ik besloten dat we iemand aanstellen die gaat kijken naar de opties." Alberts vroeg haar of diegene 'geen technocraat is die de regels er nog eens bij pakt', maar dat is volgens Rijxman niet het geval. "Ik zie de waarde van de kwekerij. Dat heb ik volgens mij meerdere keren uitgesproken. De inzet is zoeken naar oplossing. Dat wordt dan zeker geen technocraat."

Het is nog niet duidelijk wanneer er een eventuele oplossing voor Kwekerij Osdorp is. Wat wel duidelijk is, is dat de nieuwe contracten vanaf 1 januari 2023 in gaan. Cliënten kunnen overstappen naar andere aanbieders van dagbesteding, maar een groot deel van de cliënten van de kwekerij zou dat dus niet willen.

Cliënten maken zich grote zorgen, vertelden ze tegen AT5: