Fietsersbond 'pissig' over dat brug over het IJ nog wel even kan duren

Wie in Noord woont kent het probleem maar al te goed: de soms onmogelijke trek over het IJ met de ponten. Veel Noorderlingen waren daarom blij met de serieuze plannen die werden gemaakt voor bruggen over het IJ. Maar die plannen staan in de ijskast: er is namelijk niet genoeg geld.

"Mij zit dwars dat ik als Noorderling en als fietser heb moeten lezen in de krant dat de gemeente 135 miljoen, die bestemd was voor fietsverbindingen naar Noord, heeft herbestemd voor eigen hobbyprojecten", klinkt het geïrriteerd. "Met name de metrolijnen naar Sloterdijk en naar Schiphol, daar word ik best wel pissig van. Want wij willen een 'aanpak Noord' en geen 'afpak Noord' en dat is wat nu gebeurt."

Dat is tegen het zere been van Ed Eringa van de Fietserbond. Hij volgt de ontwikkelingen rondom de 'Sprong over het IJ' vanuit de bond op de voet. En dus was de teleurstelling groot toen hij erachter kwam dat de miljoenen voor de brug van tafel waren. Daarom wordt het bruggen bouwen waarschijnlijk uitgesteld, als de bruggen er al komen.

De ponten zitten vaak tijdens de spits propvol. Hoewel de gemeente jaren geleden al geld reserveerde en een begin maakte met het concreet maken van de plannen voor bruggen over het IJ, lijken deze plots ver weg. De 135 miljoen die voor twee fietsbruggen was gereserveerd zijn plots vrijgemaakt en naar een ander potje geschoven.

Knellen

Het inwonersaantal van Noord zal de komende jaren flink stijgen. Het aantal reizigers die de oversteek willen maken stijgt met 70% tot 2030. De vele woningen, die nu nog in aanbouw zijn of op de planning staan, gaan in die jaren worden opgeleverd. Iets waar ook de reizigers op de pont rekening mee houden. En ook voor hen is het schuiven met de plannen voor bruggen een zorg. "Als Noord gaat stijgen in het aantal mensen en als ik nu zie hoe druk het is op de pontjes rondom de spits, dan gaat dat knellen, dat weet ik zeker", vertelt een man.

Besluit in voorjaar

De gemeente laat op haar website weten dat er vanwege de financiële krapte besloten is om komend voorjaar duidelijkheid te geven over de investeringen van alle grote infrastructurele projecten. Tegelijkertijd wordt er volgens Ed Eringa verkeerd geïnvesteerd. Volgens hem zou het geld dat bijvoorbeeld naar projecten voor metro's gaat, moeten worden besteed aan de fietser. "Dus mijn gevoel is dat de metro met

3-0 voorstaat ten opzichte van alle IJ-oever verbindingen", aldus de Amsterdamse woordvoerder van de Fietsersbond. "Op dat spoor zitten we nu letterlijk, en dat is niet goed voor de stad."