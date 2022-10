Familie en vrienden rennen voor Beatrijs: "Niets vergeleken met wat zij meemaakt"

Twee weken voor het ongeluk liep Beatrijs zelf nog de halve marathon van Amsterdam. "Dit jaar wilde ze ook, maar het is niet haar schuld dat het niet lukt" zegt haar zus, Elizabeth, die vandaag de finish bereikte in twee uur en drie minuten. "En hopelijk volgend jaar samen".

Familie en vrienden hadden hard getraind voor de marathon. Het doel was om 40.000 euro op te halen voor de Hersenstichting. Dat was aan het einde van de middag bereikt. Toen stond de teller op 43.575, een recordaantal voor de stichting. Het opgehaalde geld wordt gebruikt om nieuwe onderzoeken naar Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) te financieren.

Beatrijs is momenteel nog aan het herstellen in het revalidatiecentrum in Woerden. Vandaag was zij, voor de tweede keer na het ongeluk, weer in Amsterdam. "Beatrijs gaat heel veel mensen zien die ze sinds het ongeluk niet meer heeft gezien", vertelde haar zus. Een beladen dag, vol emoties, voor de familie en vrienden.