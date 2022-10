Nesciobrug deze week afgesloten: ''Het is een belangrijke ader naar IJburg''

De Westelijke Merwedekanaaldijk verzakt en er komen scheuren in de dijk. Daarom moeten er nu werkzaamheden uitgevoerd worden op de dijk. Dit heeft als gevolg dat de Nesciobrug, een belangrijke fietsverbinding naar IJburg, deze week is afgesloten. In Het Verkeer gaan we langs bij bewoners die al bijna 53 jaar aan de dijk wonen en vertelt omgevingsmanager Jasper Hink meer over de werkzaamheden.

''Je ziet dat de oude scheuren die recent zijn hersteld opnieuw aan het scheuren zijn'', laat Jasper Hink ons zien als we over de Westelijke Merwedekanaaldijk lopen. ''En je ziet dat de dijk verderop aan het wegzakken is.'' Dat er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden is dus onvermijdelijk volgens Hink. ''Om te voorkomen dat de dijk helemaal kapot scheurt en je een acute situatie krijgt gaan we het nu oppakken.''



Om de dijk te herstellen wordt het asfalt en het onderbed verwijderd. ''Dan gaan we het weer opbouwen zodat er weer een stabiele basis ligt voor het fietspad'', aldus Hink.

Nesciobrug

''De impact van de werkzaamheden is groot omdat we de Nesciobrug moeten afsluiten'', vervolgt Hink. De brug is een belangrijke verbinding voor fietsers en voetgangers van en naar IJburg. Om de overlast beperkt te houden is gekozen om de afsluiting tijdens de herfstvakantie te doen. ''Zo hebben scholieren er weinig last van.'' Voorbijgangers en bewoners die we spreken begrijpen dat de dijk aangepakt moet worden. De afsluiting van de brug is wel een dingetje. ''Het is voor de IJburgers een ramp. Want de brug is de levensader van de fietsers van IJburg naar Amsterdam'', vertelt Joke die al bijna 53 aan de dijk woont en dagelijks vele fietsers voorbij ziet komen. 'Zelf gaat ze er niet zoveel last van hebben. ''Ik ga alleen op zaterdag naar IJburg voor de markt.''

Ponthuis

Pont Volgende

Joke woont niet zomaar in een huis aan de dijk. ''Vroeger was dit het ponthuis'', vertelt Joke trots. ''Er reed hier een pont over een rails naar de andere kant. En in dit huis woonde de pontbaas.'' Toen het Amsterdam-Rijnkanaal werd verbreed en er steeds grotere schepen kwamen werd het te gevaarlijk om de pont in gebruik te houden. ''En toen kwam het huis vrij en mochten wij erin.'' Afsluiting Nesciobrug De Nesciobrug is afgesloten van zaterdag 15 oktober tot en met zondag 23 oktober. Fietsers worden omgeleid via de Diemerzeedijk en de Zeeburgerbrug. ''En aan de kant van Diemen word je omgeleid via de Ouddiemerlaan en de Radioweg'', aldus Hink.



De Westelijke Merwedekanaaldijk zelf is langer afgesloten, namelijk tot en met 4 november. ''Dan zijn alle werkzaamheden klaar'', sluit Hink af.