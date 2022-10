Blind voor docu gevolgd in periode na hartaanval: "Persoonlijk en dus extra spannend"

Een hartstilstand op het veld in de Johan Cruijff Arena in december 2019 heeft de voetbalcarrière van Ajax-verdediger Daley Blind voorgoed veranderd. In een documentaire van Videoland wordt het omgaan met deze enorme klap op fysiek en mentaal gebied van de Ajacied op de voet gevolgd.

Op de première van 'Daley Blind: nooit meer stilstaan' in Tuschinski gisteravond waren vrienden, familie en (oud-)teamgenoten te gast om het openhartige verhaal te horen en zien. Op de rode loper was een ietwat gespannen voetballer te zien, die de camera's wel gewend is, maar wel in een hele andere hoedanigheid. "Dit gaat niet over een goede wedstrijd of niet", aldus Blind. "Dit gaat veel dieper. Dit is persoonlijk en dat maakt het ook extra spannend."

Hartstilstand

De linksback van Ajax is in de documentaire openhartig over de mentale strijd die hij moest voeren om de klap van zijn hartstilstand te boven te komen. Op 10 december 2019 gaat hij in de Champions League wedstrijd tegen Valencia naar de grond. Hij dacht dat hij naar de grond ging omdat hij honger had, maar het bleek veel ernstiger. Wanneer er vervolgens in het ziekenhuis onderzoek gedaan werd, kwam zijn voetballoopbaan plots in gevaar.

"Toen kwamen de artsen vertellen dat het erin zat dat ik misschien nooit meer zou kunnen voetballen", vertelt hij in de docu. Naar voren komt dat de rol van zijn vader, Danny, van cruciaal belang is gebleken om vertrouwen te houden. "Hij gaf niet toe en bleef vragen aan de arts wat als dit, of kunnen we niet dat doen? Toen keek ik zo naar hem op."