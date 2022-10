Buurtvaders kunnen onrust niet stoppen: "Dit zijn jongeren die niet uit Osdorp komen"

"We zijn aan het kijken of we de jongeren kunnen kalmeren", laat een van hen weten. "De agenten hebben ons verteld dat ze gaan opschalen, omdat ze informatie hebben dat ze met groter en zwaarder vuurwerk komen. En voor onze eigen veiligheid moeten we afstand houden van hen."

Hij hoort 'de ene knal na de andere knal' en noemt het 'niet normaal'. "En we hebben ook meegekregen van de politie dat het jongens zijn van buiten Osdorp. Niet uit Osdorp dus. Dat wil ik even benadrukken. Vandaar dat ze ook niet naar ons willen luisteren. Wij proberen ze telkens te verjagen, maar als je ze naar de ene hoek jaagt gaan ze naar de andere hoek."

De buurtvader zegt dat deze jongeren te werk gaan alsof het de achtertuin van iemand anders is. "Want ze zullen hun ouders hier niet tegen komen. Ze zullen niemand hier tegenkomen. Dus dan kunnen ze hun gang gaan. Dat is de reden dat dit gaande is. Want onze jongens uit Osdorp zouden dit nooit doen. Helemaal als ze zien dat wij van de moskee naar hun toe komen en hun benaderen."

Mobiele Eenheid

De situatie is dus nog steeds onrustig. De Mobiele Eenheid van de politie is rond 20.45 uur gealarmeerd, wat betekent dat agenten binnen een uur bij een politiebureau moeten verzamelen. Gezien er tegen de buurtvaders gezegd is dat de politie gaat opschalen lijkt het erop dat ME-busjes zo de wijk in zullen rijden.

Op sociale media, zoals TikTok, wordt inmiddels opgeroepen om morgenavond opnieuw naar Osdorp te komen. "Kom met zoveel mogelijk man en zo zwaar mogelijk geschut", staat in een andere oproep. Een bewoner laat weten bezorgd te zijn. "Kan dat ook de aandacht krijgen in het nieuws zodat de politie en ander eenheden goed voorbereid zijn?", schrijft hij aan AT5.