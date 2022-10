Marnixstraat wordt ingericht als fietsstraat: ''Het moet hier veiliger en groener worden''

De herinrichting van de straat tot een fietsstraat is onderdeel van project Binnenring . "De Binnenring is een hele lange doorgaande route van zo’n 7 km, helemaal om het centrum heen, die we speciaal inrichten voor fietsers en het openbaar vervoer", vertelt omgevingsmanager Marije Mook.

"We hebben last van het fietsverkeer, wat niet daar kan rijden. Er blijft weinig over om te lopen"

Niet alle voorbijgangers en bewoners zijn even blij met de komst van een fietsstraat.

"Ik vind het een slecht ding", vertelt een voorbijganger ons. Hij renoveert woningen en merkt dat hij steeds minder vaak klussen zoekt in de stad omdat het steeds auto-onvriendelijker wordt.

Een buurtbewoonster is blij dat het opknapt. "Maar het duurt te lang", vertelt ze. Ook heeft ze als wandelaar last van de fietsers door de werkzaamheden. Sommigen gaan over de trambaan of rijden tegen het verkeer in. "We hebben last van het fietsverkeer, wat niet daar kan rijden. Maar die gaan dan hier rijden en dan blijft er weinig over om te lopen", vertelt ze ons.