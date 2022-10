Eerste zitting in strafzaak tegen Quincy Promes: "Slachtoffer in therapie voor PTSS"

De neef van Quincy Promes, die ruim twee jaar geleden gewond raakte bij een steekpartij tijdens een familiefeest in Abcoude, heeft volgens zijn advocaat een posttraumatische stressstoornis (PTTS) opgelopen. Dat kwam vanochtend naar voren tijdens de eerste zitting in het strafproces tegen de oud-Ajacied.

In de rechtbank aan de Parnassusweg werd vanochtend een zogeheten regiezitting gehouden, ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de zaak. Oud-Ajacied Quincy Promes zou zijn neef in zijn been hebben gestoken. De voetballer, die inmiddels voor het Russische Spartak Moskou speelt, was niet aanwezig. "Dat heeft te maken met de aard van de zitting, hij werkt in het buitenland", zei zijn advocaat Robert Malewicz.

Therapie vanwege PTSS

De advocaat van het slachtoffer, Yehudi Moszkowicz, noemde de gang van zaken "extreem traag". Het incident dateert van 24 juli 2020. Moszkowicz' cliënt volgt vanwege zijn PTSS-stoornis nu een therapie waardoor hij zijn herinneringen kan vergeten, maar hij moet daarmee stoppen omdat er nog een zitting plaats moet vinden. De frustratie over de lange duur van de zaak zou bij het slachtoffer inmiddels op een kookpunt zitten, aldus Moszkowicz.