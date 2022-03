'Promes werd afgeluisterd vanwege verdenking van drugshandel'

Familieleden van Promes zouden vanwege dezelfde zaak al vast zitten op verdenking van drugshandel en witwassen. De oud-Ajacied zelf zou volgens de krant binnenkort aangehouden moeten worden, maar dat is ingewikkeld omdat hij in Rusland zit. Promes speelt sinds februari 2021 bij Spartak Moskou.

De steekpartij vond in de zomer van 2020 plaats. Deze week werd bekend dat Promes in afgetapte telefoongesprekken over de steekpartij sprak. "Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me", zou hij bijvoorbeeld hebben gezegd.

Het Openbaar Ministerie vervolgt Promes inmiddels voor poging moord. De rechtszaak over de steekpartij moet op 31 maart plaatsvinden.