Akkoord Ajax en Spartak Moskou over transfer Promes

Ajax is met Spartak Moskou tot een overeenkomst gekomen over de verkoop van Quincy Promes aan de Russische club. De aanvaller levert Ajax in ieder geval een bedrag van 8,5 miljoen euro op, maar dat bedrag kan nog oplopen tot 11 miljoen euro. De 28-jarige voetballer tekent een contract voor 3,5 jaar bij de club.

De Amsterdammer begon zijn voetbalcarrière bij de jeugdopleiding van Ajax. In 2008 verliet hij Amsterdam en voetbalde hij vervolgens bij HFC Haarlem, Go Ahead Eagles en FC Twente.

Vanaf 2014 speelde Promes ook al bij Spartak Moskou. Vier jaar later kwam de aanvaller uit voor Sevilla, om vervolgens in de zomer van 2019 de overstap naar Ajax te maken.

In december werd Promes opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude, die in juli 2020 plaatsvond. De Amsterdammer ontkende alle betrokkenheid, maar hij blijft wel verdachte in de zaak.