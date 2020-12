Kale en Kokkie hopen dat Quincy Promes niks op zijn kerfstok heeft

Ajaxfans Kale en Kokkie hebben veel te bespreken na een bewogen week bij hun club. Allereerst werd Ajax uit de Champions League geknikkerd door Atalanta, maar daarna werd wel gewonnen van PEC Zwolle. Op zondagochtend schrokken de twee wakker door het bericht dat Quincy Promes opgepakt was door de politie, omdat hij betrokken zou zijn bij een steekincident in Abcoude afgelopen zomer.

De steekpartij waarbij de speler betrokken zou zijn geweest vond eind juli plaats in een loods in Abcoude. Dat zou gebeurd zijn tijdens een familiefeest dat in de loods gehouden werd. Volgens de krant raakte een familielid van Promes zwaargewond, onder andere aan de knie. Een dag later liet de advocaat van de aanvaller weten dat hij ontkent betrokken te zijn geweest bij de steekpartij.

'Je zegt het goed, mogelijkerwijs betrokken bij', zegt Kale.'Het is een hele vervelende situatie voor alles en iedereen en helemaal voor de club Ajax. Aan de andere kant, mocht hij het niet gedaan hebben en je wordt al van alle kanten beschuldigd, dat is ook niet heel prettig', zegt Kokkie.

'Als het waar is heb je een groot probleem, volgens mij heb je vijftien miljoen euro geinvesteerd in die jongen, je kan dan niks anders doen dan die jongen ontslaan, los van het feit dat het enorm veel invloed heeft op je eigen team', zegt Kale. 'Ik hoop echt dat het niet waar is', zegt Kokkie. 'Tegen PEC zag je eindelijk weer een beetje de Promes die we allemaal vorig jaar gezien hebben.' Zolang er niks honderd procent duidelijk is zullen de twee Promes niet veroordelen voor de daden die hij mogelijk begaan heeft. 'Dat mag je bij niemand doen, dus ook niet bij Promes.'