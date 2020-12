Ajax loot Lille OSC in de zestiende finale van de Europa League

Lille OSC speelt tot nu toe een goed seizoen en staat bovenaan in Frankrijk. Bij de Noordfransen staat Sven Botman onder contract, die vertrok uit Amsterdam zonder een wedstrijd in Ajax 1 te hebben gespeeld. Hij staat nu vaak centraal achterin in de basis. Vorig jaar speelde Ajax nog tegen Lille in de poulefase van Champions League, toen werd twee keer gewonnen. Thuis met 3-0, uit werd het 0-2.

De zestiende finale van de Europa League zal op 18 en 25 februari gespeeld worden, 32 teams zijn nog in de race. Op 26 februari vind de loting voor de achtste finales plaats.

Tegenstanders

De andere mogelijke tegenstanders van Ajax waren: Antwerp, Benfica, Braga, Dinamo Kiev, Granada, Krasnodar, Lille, Maccabi Tel Aviv, Molde, Olympiakos Piraeus, Real Sociedad, Red Bull Salzburg, Rode Ster Belgrado, Slavia Praag, Wolfsberger AC en Young Boys.