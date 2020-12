Kale en Kokkie balen van uitschakeling Ajax: 'De sterkhouders gaven niet thuis'

Ajaxfans Kale en Kokkie zijn teleurgesteld over de uitschakeling van hun club in de Champions League. Het ontbrak volgens de twee met name aan inzet bij de Ajacieden. De ploeg van Erik ten Hag moest winnen van Atalanta Bergamo om de laatste zestien van het toernooi te bereiken, maar ze verloren met 0-1 van de Italianen.

'We hebben totaal niks gecreëerd, we hebben Daley Blind echt gemist vanavond', zegt Kale. 'Het was gewoon slecht' laat Kokkie weten. 'Ze wilden achter niks weggeven, daarom gingen ze niet vol op de aanval. Ik had het idee dat de handrem er eerder af moest. Je moet die gasten bij hun strot pakken en op zoek gaan naar de goal.'

Het leek of er weinig energie in zat

Ajax creëerde eigenlijk maar één grote kans in de wedstrijd. Dat was in de tweede helft toen Davy Klaassen een op een met de keeper van Atalanta kwam te staan, hij schoot de bal niet goed in, waardoor die makkelijk te pakken was.

'Het leek of er weinig energie in zat en Huntelaar kan trouwens ook niet meer mee op dit niveau', zegt Kale. 'Er zijn een aantal dingen misgegaan dit seizoen in de Champions League voor Ajax', merkt Kokkie op. 'De eigen goal van Tagliafico thuis tegen Liverpool, slecht verdedigen in Bergamo en het foutje van Onana vorige week op Anfield.'

Ondanks de uitschakeling is Ajax nog niet klaar in Europa. Na de winterstop komt de ploeg uit in de Europa League.