Vanavond moet het gebeuren: alleen bij een zege hoort Ajax bij de beste 16 van Europa

Winnen. Dat is de opdracht voor Ajax vanavond tegen Atalanta Bergamo. Vanavond, om 18.55 uur al, speelt de ploeg van Erik ten Hag tegen de Italianen en alleen die zege is genoeg om te overwinteren in de Champions League. Behalve sportief maakt Ajax dan ook weer een financiële klapper. De Uefa maakt dan 10 miljoen euro over, doorgaan in de Europa League levert 'slechts' 500.000 euro op.

Dat geld is natuurlijk mooi meegenomen, zeker nu de Johan Cruijff Arena voor de derde keer in de groepsfase leeg is. Directeur Geelen liet onlangs weten dat Ajax door corona dit seizoen al zo'n 45 miljoen euro aan inkomsten is misgelopen. Maar dat zijn de centen. Ook sportief gezien staat er veel op het spel. Ajax wil bij de top van Europa aanhaken en dan is overwinteren in de Champions League natuurlijk enorm van belang. Vorig jaar zat Ajax in een soortgelijke situatie. Na het bizarre duel in Londen tegen Chelsea (4-4), won Ajax uit bij Lille en daardoor was een gelijkspel thuis tegen Valencia genoeg om door te gaan in het miljoenenbal. Uit werden de Spanjaarden nog met 3-0 opgerold met een weergaloze Hakim Ziyech, dus een puntje pakken in de Johan Cruijff Arena moest te doen zijn. Maar helaas, het lukte niet. Valencia won 0-1.

De uitgangspositie vanavond had een stuk gunstiger gekund. Zo liet Ajax eind oktober in Bergamo de zege lopen. De Amsterdammers begonnen daar prima aan de wedstrijd, want met een 0-2 ruststand leek er geen vuiltje aan de lucht. Maar Zapata maakte er na rust binnen 6 minuten twee. Liverpool is al geplaatst na de zege vorige week tegen Ajax. Het al uitgeschakelde Midtjylland wist thuis verrassend gelijk te spelen tegen Atalanta. Maar dat puntje gaf de Italianen wel het voordeel dat voor hun een gelijkspel in Amsterdam genoeg is. Wat sfeer betreft kan het contrast met een jaar geleden niet groter. Het stadion was tot de nok toe gevuld en zelfs de Ziggo Dome zat afgeladen vol met supporters om de wedstrijd op groot scherm te zien. Vanavond zitten er geen toeschouwers. Ongetwijfeld zal de harde kern vandaag op de een of andere manier van zich laten horen om de ploeg te steunen.

Er is dus maar één optie vanavond om op het hoogste niveau te blijven acteren en dat is winnen. Komende maandag om 12.00 uur is de loting voor de achtste finales van de Champions League. Ajax overwintert sowieso Europees. Ook voor de Europa League wordt maandag geloot. De achtste finales van de Europese toernooien gaan verder in februari volgend jaar, te beginnen met de Champions League op dinsdag de 16e.