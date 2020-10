Ajax speelt gelijk tegen Atalanta na ruime voorsprong (2-2)

Ajax heeft in het Italiaanse Bergamo gelijk gespeeld in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta. In de eerste helft stonden de Ajacieden op een mooie voorsprong, maar dat werd vervolgens ruim ingehaald door de Italiaanse club. De wedstrijd eindigde in 2-2.

Aan het begin van de wedstrijd zat de vaart er meteen goed in. De score werd geopend nadat Ajax een strafschop kreeg. Tadic nam deze voor zijn rekening en maakte er 0-1 van.

Vervolgens bleven beide clubs op hoog tempo spelen. In de 38e minuut voerde Ajax de druk op en kwam de bal via Tagliafico en Neres opnieuw in de gevarenzone van Atalanta. Traoré kwam ten val, maar kon de bal nog wel een zetje geven, waardoor hij de 0-2 maakte.

Na de rust kwam Atalanta terug in de wedstrijd en creërde de ploeg meerdere kansen. In de 53e minuut kreegt Zapata een mooie voorzet en kopte hij de bal langs Onana het doel in. Nog geen tien minuten later verloor Ajax de bal en liep Zapata opnieuw de zestien in. De Colombiaan schoot de bal hard in de linker bovenhoek en maakte daarmee de gelijkmaker.

Een paar minuten voor het fluitsignaal werd Antony hard geraakt door Malinovskiy. De Braziliaan schreeuwde het uit en werd van het veld gehaald. Antony werd vervangen door Labyad die voor de laatste minuten meespeelde, maar in Bergamo bleef het 2-2.