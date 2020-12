Benfica, Sociedad en Antwerp mogelijke tegenstanders Ajax in Europa League

Ajax zit maandag bij de loting voor de knock-outfase van de Europa League in pot 1. De Amsterdammers kunnen daardoor in de zestiende finales niet gekoppeld worden aan topclubs als AS Roma, Arsenal, Napoli, Manchester United en Tottenham Hotspur.

In pot 1 zitten de twaalf groepswinnaars van de Europa League, waaronder PSV. De pot wordt aangevuld met de vier beste nummers drie uit de Champions League en daarbij zit Ajax.

Pot 2 bestaat uit de twaalf clubs die tweede werden in hun Europa League-groep en de slechtste vier nummers drie uit de Champions League. In pot 2 zit wel een aantal pittige tegenstanders. Zoals Benfica waar oud-Ajacied Jan Vertonghen nu speelt. De Portugezen stonden in 2013 en 2014 in de finale. En ook Real Sociedad is een mogelijke opponent, zij staan op dit moment tweede in Spanje.

Vorig jaar werd Ajax in de zestiende finale van de Europa League uitgeschakeld door Getafe. Die ploeg heeft zich gelukkig niet geplaatst voor Europees voetbal.