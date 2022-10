Amsterdamse kickbokser Regian Eersel pakt nu ook wereldtitel in Muay Thai

Als kickbokser werd hij al tien keer wereldkampioen, maar sinds vannacht is Regian Eersel ook de beste in Muay Thai. In Maleisië versloeg de man uit Zuidoost zijn Thaise tegenstander Sinsamut Klinmee, die tot op dat moment nog ongeslagen was.

De winst van Eersel was nipt, want aan het einde van de wedstrijd moet een zogenoemde split decision uitkomst bieden. In dit geval betekende dat dat een meerderheid van de jury Eersel als winnaar aanwees.

Voor Eersel - ook wel The Immortal genoemd - was het zijn eerste Muay Thai-wedstrijd in vier jaar tijd. Het gaat er net wat anders dan bij het kickboksen. Zo zijn de handschoenen veel kleiner en zijn onder andere ook slagen met de ellebogen toegestaan.