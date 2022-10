Ajax in wedstrijd van twee gezichten langs RKC Waalwijk

De Amsterdammers begonnen, net zoals tegen Excelsior, met Davy Klaassen en Brian Brobbey in de basis. Mohammed Kudus moest opnieuw van Alfred Schreuder genoegen nemen met een plaats op de bank. Kenneth Taylor zat niet bij de selectie vanwege een blessure.

Een helft die op en neer ging

Ajax kwam in de openingsfase niet door de stugge verdediging van RKC en kwam zelfs met de schrik vrij. Na een uitstekende redding van Remko Pasveer op oud-Ajacied Pelle Clement kwam de bal uiteindelijk terecht bij Michiel Kramer. De RKC-spits lobde de bal over Pasveer heen, maar Kramer bleek randje buitenspel te staan.

Na de afgekeurde goal van RKC leek de selectie van Schreuder wakker te worden. De bal werd beter gecombineerd en kleine kansjes ontstonden. Dat leidde tot een goal in de 22e minuut van Steven Berghuis. Na een goede aanval schoof de vleugelaanvaller de bal in de onderhoek. Meteen daarna konden de Amsterdammers voor een 2-0 voorsprong tekenen, maar Klaassen kreeg op één of andere manier de bal niet in het net.

Het was een helft dat op en neer ging. De Waalwijkers bleven ook na de tegengoal aanvallen en kwamen hier en daar zelfs tot wat kansjes. Ajax probeerde ook aanvallen te creëren, maar stuitte steeds op de verdedigers van RKC. Dan viel in de 40e minuut toch de gelijkmaker voor de Waalwijkers. Clement liep na gekloot van de Ajax-verdediging de bal binnen via een voorzet van Kramer.

In de extra tijd van de eerste helft stuurde RKC de Amsterdammers bijna met een achterstand de rust in. Opnieuw stak Pasveer daar een stokje voor, hij greep goed in op het schot van Thierry Lutonda. Daardoor bleef de ruststand gelijk: 1-1. Het was een enerverende eerste helft waarin de Waalwijkers stevig van zich afbeten.

Ajax op zoek naar de voorsprong

In de jacht naar de voorsprong en de drie punten koos Schreuder aan het begin van de tweede helft voor twee wissels. Owen Wijndal en Florian Grillitsch kwamen in het veld voor Daley Blind en Edson Álvarez. Ajax voerde de druk meteen op en de RKC-spelers werden terug gedwongen in de eigen zestien. De Amsterdammers combineerden goed en lieten zich meer zien. Ajax nam daardoor in de 53e minuut weer de leiding. Berghuis nam een stuiterbal op de rand van de zestien heerlijk op de wreef en knalde hem tegen de touwen.

Ajax kreeg na de voorsprong de wedstrijd meer in handen. De Amsterdammers kwamen in de 62e minuut via Brobbey zelfs op een 1-3 voorsprong. De sterke spits won op kracht een duel en tikte de bal vervolgens tussen de benen door van de doelman van de Waalwijkers. Van het evenwichtige beeld van de eerste helft was in het begin van het tweede bedrijf nog maar weinig van over.

Na de 1-3 probeerde RKC weer terug in de wedstrijd te komen. Met nog ongeveer een kwartier op de klok waren de Waalwijkers dicht bij de aansluitingstreffer, maar opnieuw stond Pasveer in de weg. Dan maken de Amsterdammers het in de 81e minuut af. De keuze van Schreuder om met Brobbey in de spits te beginnen pakt geweldig uit. De 20-jarige Ajacied schiet zijn tweede van de avond binnen en daarmee de wedstrijd in het slot. Waar het in de eerste helft allemaal maar moeizaam ging, speelde Ajax een sterke tweede helft en nam de drie punten verdiend mee naar Amsterdam. Eindstand: 1-4.

De focus kan voor Ajax nu naar aankomende woensdag. De Amsterdammers ontvangen dan in eigen huis Liverpool voor de Champions League. De ploeg van Jürgen Klopp beleefde geen goede generale repetitie in aanloop naar het duel, de Reds verloren met 1-0 van hekkensluiter Nottingham Forest. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 21.00 uur.