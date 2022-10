Vermoedelijk tientallen telefoons gestolen tijdens AMF in Johan Cruijff Arena

De politie heeft vanochtend een verdachte opgepakt die tientallen, waarschijnlijk gestolen, telefoons bij zich had. Vermoed wordt dat bezoekers van het Amsterdam Music Festival (AMF) in de Johan Cruijff van hun telefoon zijn beroofd.

De verdachte is vanmorgen in Leiden opgepakt. Bezoekers van het AMF die hun telefoon missen wordt aangeraden contact op te nemen met de politie. "Hopelijk hebben we jouw telefoon gevonden", schrijft de politie op Instagram.

Het AMF geldt als een van de hoogtepunten van het Amsterdam Dance Event (ADE). In de Johan Cruijff Arena traden gisteravond en vannacht onder meer Tiësto, Armin van Buren en Martin Garrix op. Het evenement was uitverkocht en een groot deel van de bezoekers kwam uit het buitenland.