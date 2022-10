Oud-bestuurder Haga Lyceum begint nieuwe school: Het Achterhuis Lyceum

Soner Atasoy, voormalig bestuurder van het islamitische Cornelius Haga Lyceum, die in 2020 ontslagen werd, laat opnieuw van zich horen in het onderwijs. Hij is nu in Den Haag een school begonnen. En die heeft een opvallende naam: Het Achterhuis Lyceum. Atasoy: "Wat er met de joden is gebeurd, is ons niet overkomen, maar ook ons zijn grondrechten afgepakt."

Het Achterhuis Lyceum betekent de terugkeer van de orthodoxe Atasoy, die oud-onderwijsminister Arie Slob koste wat kost buiten het onderwijs wilde houden, meldt NRC vandaag. In 2021 begon de omstreden schoolbestuurder met een kleine groep leerlingen die vrijstelling kreeg van inschrijvingsplicht wegens gebrek aan islamitisch onderwijs in Den Haag. Inmiddels telt de school een eerste en tweede klas en 7 docenten die lesgeven aan in totaal 45 kinderen. Onderwijsinspectie Op Het Achterhuis Lyceum krijgen nu ook leerlingen les zonder zo'n vrijstelling. Om ook deze leerlingen te mogen lesgeven, heeft Atatsoy de goedkeuring van de Onderwijsinspectie nodig. Nog deze maand staat er een kennismakingsgesprek gepland en volgt een inspectie, waarbij getoetst wordt op ondermeer veiligheid en bevoegdheid van de docenten. Van financiering is Atasoy niet afhankelijk van de overheid: Het Achterhuis Lyceum is een privéschool.

Quote "De naam Het Achterhuis Lyceum is bewust gekozen. Ons zijn ook grondrechten afgepakt" soner atasoy, oprichter achterhuis lyceum

De naam van de nieuwe school heeft oprichter Soner Atasoy bewust gekozen, zegt hij tegen AT5. "Wij zijn niet vermoord of vergast, maar ook ons zijn, net als van de joden, belangrijke grondrechten afgepakt. De jodenvervolging is ook niet van de ene op de andere dag begonnen. In een volwassen democratie verwachten we dat de overheid niet met twee maten meet." Atasoy doelt op de jarenlange tegenwerking die hij zegt te hebben ondervonden van de overheid. Hij werd in juni 2020 op staande voet ontslagen. Na waarschuwingen van de AIVD over terroristische banden en een zeer kritisch inspectierapport sommeerde oud-minister Slob in 2019 het schoolbestuur te vertrekken. Het hof oordeelde in maart dit jaar dat zijn ontslag onrechtmatig was en afgelopen woensdag oordeelde de Raad van State dat er geen sprake is geweest van wanbeheer. Er waren wel degelijk fouten gemaakt, maar omdat het bestuur van het Haga Lyceum de betalingen heeft teruggevorderd, kan er volgens de rechter geen financieel voordeel uit gehaald zijn.

Quote "Opnieuw wordt de Tweede Wereldoorlog misbruikt om aandacht te trekken voor een eigen zaak" naomi mestrum, centrum informatie en documentatie israël

Naomi Mestrum, adjunct-directeur van het CIDI (Cetrum informatie en Documentatie Israël) noemt de beslissing om een Islamitische privéschool ‘Het Achterhuis Lyceum’ te noemen buitengewoon kwalijk. Mestrum: "De uitleg dat hiervoor gekozen is omdat moslims die “niet aan de leiband lopen van de overheid” worden opgejaagd “als de Joden in de Tweede Wereldoorlog” (zoals Atasoy tegen het NRC zegt), is een verkrachting van de geschiedenis." Beledigend en kwetsend Mestrum noemt Atasoy ongeschikt om een school te leiden. "Opnieuw wordt de Tweede Wereldoorlog misbruikt om de aandacht te trekken voor een eigen zaak, en daarmee wordt onze democratie uitgehold en de Holocaust gebagatelliseerd. De bezetting door nazi-Duitsland ging gepaard met systematische vervolging, wettelijke uitsluiting, onteigening en deportaties. Dit vergelijken met het huidige Nederland is een belediging voor onze democratische rechtsorde. Bovendien kwets je Joden die deze groepsvervolging hebben meegemaakt en misbruik je doelbewust een belangrijk ijkpunt tegen discriminatie, ten behoeve van je eigen gelijk. Ook Ronald Leopold van de Anne Frank Stichting vindt dat Atasoy met zijn uitspraken de Holocaust bagatelliseert. "Het getuigt van weinig inlevingsvermogen voor diegenen die de gevolgen van de Jodenvervolging aan den lijve ondervonden hebben.

Quote "Als deze school verboden wordt, vinden we wel een andere manier om goed islamitisch onderwijs te geven" soner atasoy, oprichter Achterhuis lyceum

Om Het Achterhuis Lyceum officiëel als privéschool te kunnen behouden, heeft Atasoy dus nu de goedkeuring van de Onderwijsinspectie nodig. Hij verwacht opnieuw tegenwerking. Atasoy:"Als ik naar de overheid kijk, zijn we jarenlang op een achterbakse manier tegengewerkt. Het enige dat de overheid niet kan breken is hoop. Hoop dat de overheid tot inkeer komt dat ze fout zaten. Als deze school verboden wordt, vinden we wel een andere manier om goed islamitisch onderwijs te geven."