Wat doet de koopkrachtcrisis met kinderen: "Daar zou een kind niet mee bezig moeten zijn"

Een hoge energierekening, gierende inflatie en dus sterk stijgende prijzen; steeds meer mensen worden de dupe van de koopkrachtcrisis. Hoe knopen ze de eindjes aan elkaar? Sinds een aantal weken volgen we twee Amsterdammers in hun dagelijks leven. Deze week zijn we weer bij Priscilla uit Nieuw-West. Ze vertelt wat de invloed is van geldzorgen op haar zoontje van vier.

Priscilla de Jager heeft een baan en een netto-inkomen van 2350 euro per maand. Toch kan ze vanwege de koopkrachtcrisis en schulden uit het verleden, moeilijk rondkomen. Het ergste vindt ze dat ze haar zoontje Jace niet kan geven wat ze zou willen. Priscilla: "Soms vraagt hij: mama hebben we hier centjes voor of niet? Daar zou een kind van 4 niet mee bezig moeten zijn." Priscilla krijgt veel hulp van haar familie, maar daarover voelt ze zich ook bezwaard. "Het is heel fijn en ik ben er ook afhankelijk van, maar het doet me ook veel, want ik heb ook het gevoel dat ik gefaald heb." Scherpe keuzes maken In de vorige aflevering zien we hoe Priscilla scherpe keuzes moet maken als ze boodschappen doet.

Zie hieronder de video van aflevering 2:

In de eerste aflevering van de koopkrachtserie zien we hoe Priscilla zoveel mogelijk kosten probeert te besparen op haar energierekening. En hoe vul je de broodtrommel van je zoon als je weinig geld hebt?

Zie hieronder de video van aflevering 1:

