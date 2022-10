Kroeg in pand uit VOC-tijd: "Bij elke rekening 40 cent voor vluchtelingen"

Dit weekend openen op Warmoesstraat 66 de deuren van de nieuwe club Kanaal 40. Naast een club is het ook een restaurant, bar en café. De eigenaren proberen met hun nieuwe plek er voor alle Amsterdammers te zijn. Toen de eigenaren bij de verbouwing ontdekten dat het pand waar het café nu is stamt uit de VOC-tijd, besloten ze van elke rekening 40 cent te doneren aan een organisatie voor vluchtelingen.

De eigenaren van Garage Noord werden benaderd door NV Zeedijk met het de vraag of zij het toen nog lege pand invulling konden geven. "Het bestemmingsplan werkte niet altijd even goed mee", vertelt Moktar Nabil "dus zijn we uiteindelijk tot een ingewikkelde constructie gekomen om dit mogelijk te maken".

Hun doel is om een plek te creëren waar iedereen welkom is en er voor de buurt te zijn, door een divers programma aan te bieden. "Tof dat we een plek in het centrum hebben gekregen, maar we zien ook dat het een hele unieke situatie is", aldus mede-eigenaar Daan Alvering.