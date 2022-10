Zelfbouwer uit Oost is ruim 1500 euro extra aan erfpacht kwijt door inflatie: "Hardvochtig"

De door de inflatie verhoogde erfpachtcanon is voor Amsterdammers met een zelfbouwwoning goed te merken in de portemonnee. Twaalf zelfbouwers uit Oost hebben brieven geschreven aan de gemeente en zeggen tussen de 1000 en 1632 euro extra kwijt zijn.

Een stel betaalde vorig jaar bijvoorbeeld 18.977 euro aan erfpacht. Dat wordt dit jaar naar verwachting zo'n 8,6 procent hoger, 20.495 euro in hun geval. Dat is een stijging van 1518 euro.

"We hadden gerekend op anderhalf tot twee procent", vertelt een van de twee bewoners van die zelfbouwwoning. "Daar rekent de gemeente ook mee. Er is nog nooit voorgerekend dat het op een gegeven moment acht procent kon worden." De zelfbouwers vallen onder de groep AB2016-nieuwbouw. Die groep erfpachters is nu nog klein, de meeste erfpachters betalen veel lagere bedragen per jaar of hebben het voor een bepaalde periode of eeuwigdurend afgekocht.

De bewoners van de zelfbouwwoningen in Oost hadden gehoopt dat de gemeente dit jaar een plafond zou instellen, maar verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig zei deze week tijdens een vergadering in de Stopera nogmaals dat dat niet gaat gebeuren. "Wat zeg ik tegen deze huizenbezitters. En dat is denk ik het eerlijke verhaal. Ja, het leven wordt duurder", zei hij. "De inflatie is gigantisch. Dat klopt, dat gaan we niet allemaal repareren."