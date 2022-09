Erfpacht stijgt door inflatie, maar wethouder niet bezorgd: "Lager bedrag dan huurstijging"

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) verwacht 'dat er nagenoeg geen erfpachter-bewoners in financiële problemen komen door enkel de canonstijging'. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van de VVD, het CDA, DENK, VOLT, JA21 en BIJ1.

De partijen maken zich zorgen over de stijging van de erfpachtcanon. Die stijgt namelijk jaarlijks mee met de inflatie, waardoor de canon volgens de raadsleden 'als het zwaard van Damocles' boven de hoofden van erfpachters hangt. "Met een inflatie van boven de 10% zullen deze kosten de pan uit rijzen, terwijl zij gelijktijdig niet over meer financiële middelen zijn gaan bezitten."

"Ter vergelijking: voor een markthuurwoning met een huur van € 1.068,83 per maand (de middeldure huurgrens in 2022; huur is fiscaal niet aftrekbaar), zou de huurstijging bij 8,6% uitkomen op € 92 per maand", schrijft Van Dantzig. "En bij een gematigde huurstijging van 3,3% op € 35 per maand. De canonstijging voor een gemiddelde AB2016-woning is dan ook een lager bedrag dan een tot 3,3% gematigde huurstijging voor een vrije sector-huurwoning. "

Van Dantzig stelt dat het voor erfpachters die de canon niet hebben afgekocht in 2023 gaat om een gemiddelde toename van 125 euro, 450 euro of 120 euro. Op dit moment wordt er voor 60.200 Amsterdamse woningen jaarlijks erfpachtcanon betaald. De wethouder benadrukt dat de canon in veel gevallen aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Hij erkent wel dat er een kans is dat erfpachters met lagere inkomens of middeninkomens in de knel komen door 'de over de gehele linie gestegen kosten van wonen en levensonderhoud, waarvan de canonstijging deel uitmaakt'. Van Dantzig verwacht echter dat een groot deel van die Amsterdammers geholpen is door maatregelen van het kabinet en wijst erop dat de gemeente ook armoederegelingen heeft.

In de periode 2017-2021 zijn bij de directie Financiën totaal 3.468 betalingsregelingen tot stand gekomen, dat waren er gemiddeld 694 per jaar. Volgens Van Dantzig komt dat doorgaans omdat erfpachters liever in termijnen betalen in plaats van één keer per halfjaar. Daarnaast betaalden duizenden erfpachters hun canon niet op tijd en ook niet na een herinnering. In de periode 2017-2021 is met 2.589 van hen een betalingsregeling afgesproken. Dat waren er gemiddeld 518 per jaar.

Tijdvak

Een groot deel van de erfpachters heeft hun canon voor een bepaald tijdvak afgekocht, of een woning gekocht waarbij de vorige bewoner dat heeft gedaan. De VVD, het CDA, DENK, VOLT, JA21 en BIJ1 wezen erop dat de 'schaduwcanon' elk jaar wel meestijgt met de inflatie en daarom aan het einde van het tijdvak veel hoger is geworden dan net voor het afkopen. "Dat betekent dat mensen die voldoende geld hadden om de erfpacht af te kopen, veel goedkoper uit zijn dan mensen die dat geld niet op de plank hadden liggen of kunnen/konden lenen."