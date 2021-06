Commissie kraakt consumentenbescherming erfpachters: "Het is ingewikkelder geworden"

Volgens de onderzoekers is het erfpachtstelsel "niet volledig te doorgronden" voor de consument. Dat komt door de opzet van het stelsel, maar ook doordat de toekomstige marktwaarde een belangrijke factor is bij het bepalen van de canon (de vergoeding voor het gebruik van de grond). "Dat sprake is van een oververhitte markt versterkt deze dynamiek alleen maar verder."

"Eeuwigdurende erfpacht levert wellicht meer zekerheid, maar ook onzekerheid over de vraag of het de juiste keuze is"

Knelpunten zouden daarmee dus niet opgelost zijn. "Het stelsel is zelfs ingewikkelder geworden", concludeert Berenschot. "Een keuze voor eeuwigdurende erfpacht levert wellicht meer zekerheid op wat de consument in de toekomst kwijt is aan erfpacht, maar levert onzekerheid op over de vraag of dit de juiste keuze is. Ook geeft het geen antwoord op de vraag of het bedrag redelijk is (te hoog of te laag) en evenmin of dit bedrag in redelijke verhouding staat tot straat-, buurt- en stadsgenoten."

Een eenvoudige oplossing om het hele systeem beter te maken ziet het bureau niet. Berenschot spreekt van een gordiaanse knoop, een knoop die onontwarbaar is. "Hoewel duidelijk is dat de bescherming van de erfpachter in het erfpachtstelsel onder druk staat, is niet direct evident hoe deze bescherming voor erfpachters in totaliteit verbeterd kan worden."