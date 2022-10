Burgemeester Halsema stopt met lhbti-steunverklaring na botsing met moskeeën

"Laat ik als eerste zeggen dat ik het natuurlijk buitengewoon vervelend heb gevonden", zegt Halsema. "Ik heb het ook heel vervelend gevonden omdat ze daarmee overleg afbraken dat we gewoon met elkaar hadden, af en toe. Waarbij ook onderling was afgesproken dat we keken of we met een statement konden komen en een bijeenkomst konden hebben. En het was zeker niet de bedoeling om de islamitische gemeenschap te stigmatiseren - juist niet."

Bedoeling

Ze begrijpt 'totaal niet' dat meerdere moskeeën zeiden dat ze zich wel gestigmatiseerd voelden. Het ging volgens haar niet om een test of een beoordeling van goed of slecht gedrag. "De bedoeling was om samen te laten zien met minderheidsgroeperingen, religieuze minderheidsgroeperingen, dat je er ook staat voor andere minderheden."

DENK-fractievoorzitter Sheher Khan zei vorige week nog dat de straatcultuur voor geweld zorgt tegen de lhbti'ers en dat de islam zou zorgen voor meer tolerantie tegen deze groep. "Ik hoop dat de heer Khan gelijk heeft", reageert Halsema. "Ik heb daar wel wat vraagtekens bij. Ik denk dat er ook wel in religieuze kring intolerantie bestaat en dat die ook overgedragen kan worden op bijvoorbeeld de jongere generaties en daar heb ik zorgen over. Tegelijkertijd heb ik ook altijd gezegd dat geweld tegen lhbti'ers niet voorbehouden is aan bepaalde religieuze groepen en in de straatcultuur zit in Amsterdam."

Afgeblazen

Inmiddels is het plan voor de steunverklaring dus van de baan. "Die gaat niet door. Zo eenvoudig is dat. Ik heb dat afgeblazen. Omdat het voor mij niet een politiek statement was. Ik wilde in gezamenlijkheid met anderen naar voren treden en ik heb geen behoefte om dat te doen op een rancuneuze manier of een andere manier, andere mensen dat in hun gezicht te duwen. Dat was de bedoeling niet."

Ze vindt niet dat de relatie tussen de islamitische gemeenschap en de gemeente moeizaam verloopt. "Ik heb er eerlijk gezegd moeite mee dat er in zulke algemene termen wordt gezegd dat 'de islamitische gemeenschap' en de gemeente problemen met elkaar hebben. Want één, de islamitische gemeenschap bestaat niet. Dat is buitengewoon gevarieerd. Zowel in geloofsrichtingen als gematigdheid, orthodoxie en leeftijden. En wij onderhouden heel veel contacten. Ik onderhoud bijvoorbeeld veel contacten met vrouwenorganisaties, jongerenorganisaties en anderen. En daar gaan we gewoon mee door."

