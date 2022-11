Raad van State geeft groen licht voor bouw woonwijk Food Center-gebied

Het plan van de gemeente om een deel van marktterrein Food Center in Amsterdam-West te laten wijken voor woningbouw, mag gewoon doorgaan. Bidfood, één van de bedrijven die op het terrein zit, ging tegen het besluit van de gemeente in beroep. De Raad van State oordeelt nu dat de bezwaren van het bedrijf ongegrond zijn.

De gemeenteraad nam het besluit in juli 2021. Op het bedrijventerrein aan de Jan van Galenstraat in West komt een stuk minder ruimte voor de bedrijven die nu op het terrein gevestigd zijn. Bidfood is bang dat er op het overgebleven terrein geen plek is voor een nieuwe vestiging. Daarbij zou de gemeente ten onrechte voorbijgaan aan de 'groeibehoefte' van het bedrijf, is het betoog.

Wijzigingsbevoegdheid

Het bezwaar van Bidfood is ongegrond, oordeelt de rechter. In het bestaande bestemmingsplan is namelijk een zogeheten 'wijzigingsbevoegdheid' opgenomen, wat een bestemmingswijziging volgens de Raad van State 'planologisch aanvaardbaar' maakt.

Bidfood vreesde daarnaast voor een 'belemmering van de bedrijfsvoering' omdat het huidige gebouw grenst aan het gebied waar volgens de plannen woningen moeten komen. Ook voor dat bezwaar is de Raad van State ongevoelig. "Dit betreft een onzekere toekomstige gebeurtenis, waarmee het college bij de vaststelling van het wijzigingsplan geen rekening heeft hoeven houden", aldus de rechter.