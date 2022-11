Pakhuis de Zwijger 'verbaasd en ontstemd' na bericht over undercover-ambtenaren

Debatcentrum Pakhuis de Zwijger is geschrokken van het bericht dat de gemeente eerder 'undercover-ambtenaren' inzette tijdens bewonersbijeenkomst. Directeur-bestuurder Egbert Fransen vindt dat er maatregelen genomen moeten worden.

Fransen heeft in een bericht op de site van het debatcentrum gereageerd. Hij benadrukt dat er al jaren goed met de gemeente en veel andere partijen wordt samengewerkt en dat er in Pakhuis de Zwijger ruim 600 programma's zijn, waarbij 'de open en eerlijke dialoog' centraal staat.

Hij vindt dat het college van burgemeester en wethouders in actie moet komen. "We verwachten dat het stadsbestuur maatregelen neemt om herhaling te voorkomen."

"Daarvoor is praten met een open vizier essentieel", schrijft Fransen. "Dat de gemeente Amsterdam onze programma’s op deze wijze probeerde te beïnvloeden verbaast en ontstemt ons."

"Ambtenaren die undercover gaan zou ik niet meer willen doen, maar bekende makelaars of notarissen die een ander geluid kunnen vertellen?"

Begin deze week dook er na een WOO-verzoek door de Amsterdamse Woon- & Erfpachtvereniging (AWEV) een e-mail uit 2015 op waarin een strategisch communicatieadviseur van de gemeente de volgende tekst had geschreven: "Zijn er nog mensen van wie het handig is als ze er zijn? Ambtenaren die undercover gaan zou ik niet meer willen doen, maar bekende makelaars of notarissen die een ander geluid kunnen vertellen?"

Oppositiepartijen VVD, CDA, VOLT, JA21 en DENK hebben schriftelijke vragen gesteld. Ook coalitiepartij PvdA zegt uitleg te willen. Volgens een woordvoerder van de gemeente was er niets aan de hand. Hij zei dat ambtenaren alleen bij bijeenkomsten zijn om 'te horen wat er speelt'.