Bezoekers Concertgebouw trekken klimaatactivist omver: "Wegwezen"

De activist stond tijdens het optreden opeens op en begon te schreeuwen. "Sorry, dit is een noodgeval, we zitten midden in een klimaatcrisis."

Bezoekers probeerden hem te overstemmen door 'boehoe' te roepen. Ook riepen concertgangers dat de man moest gaan zitten. Al snel werd hij door een boze bezoeker omver getrokken en door meerdere mensen, onder luid applaus, de zaal uit gewerkt.

In het concertgebouw vond vanavond het concert Verdi’s Requiem plaats.