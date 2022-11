De stad telt nu 918.000 inwoners: steeds meer jonge én oude Amsterdammers

Het aantal inwoners van Amsterdam neemt in rap tempo toe. Er wonen nu 918.000 mensen in de stad. De grootste aanwas is jong: expats uit omringende landen en buitenlandse studenten. Maar ook de vergrijzing neemt toe. Volgens Jeroen Slot van Onderzoek en Statistiek kan dat de komende jaren leiden tot spanningen.

"We zien de laatste maanden een enorme druk op de huurmarkt ontstaan", zegt Schilder. "Er is een enorme respons van mensen die hier komen werken op huurwoningen. En we zien een verschuiving koop naar huur, dat heeft vooral te maken met de gestegen hypotheekrente."

Het aantal nieuwe Amsterdammers nam afgelopen jaar toe met 38 duizend naar een totaal van 918.000 inwoners. En dat komt, naast de 'annexatie' van Weesp, vooral door immigranten. 29.000 mensen verruilden hun woonplaats in het buitenland voor Amsterdam. Naast ongeveer 6000 Oekraïnse vluchtelingen, zijn het vooral werkzoekenden uit Europa, zoals uit Spanje, Portugal, Italië en Griekenland, ziet ook Willem Schilder, makelaar in Oost.

Atilla Bongiovanni, woont sinds 6 jaar in Noord en werkt voor een Italiaans tegelbedrijf. Ook organiseert hij evenementen voor een community van 300.000 expats. Hij snapt die nieuwe Amsterdammers wel. "De stad is zo aantrekkelijk, er is van alles te doen. Er zijn veel festivals, activiteiten en musea. Het is een hoofdstad maar van schappelijk formaat: je loopt in twee uur van Noord naar Zuid en dat is uniek."

Bongiovanni is ook te spreken over de gemeente. "Als je bij de gemeente een vergunning aanvraagt voor zonnepanelen en ze zeggen dat die er binnen zes weken is, dan is dat ook zo. hetzelfde geldt voor een bsn-nummer. het onderwijs is goed en je ziet waar je belastinggeld naar toe gaat. Mooie straten en goede wegen."

21.000 studenten

Een andere snel groeiende groep, nóg jongere nieuwe Amsterdammers, zijn universitaire studenten. Telde de stad in 2012 nog ruim 6000 buitenlandse studenten, inmiddels wonen er hier maar liefst 21.000. Die toename van jonge expats en studenten kan volgens Jeroen Slot, hoofd Onderzoek en Statistiek van de gemeente, zorgen voor spanningen in de stad. Slot:"De Amsterdamse bevolking vergrijst, en je krijgt steeds meer jonge mensen in de stad. Ze gaan op hele andere tijden naar bed, denk aan geluidsoverlast. Het wordt spannend hoe deze groepen de komende jaren samen gaan leven. Er zijn goede voorbeelden van maar het kan ook tot spanningen leiden. "