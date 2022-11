Extreem drukke avondspits, veel files rond de stad

Op de A10 Noord vond rond 18.15 uur nog een ongeval plaats en op de A2 bij Ouderkerk aan de Amstel is een auto in brand gevlogen. Op beide plekken staat ook file.

Op wegen in de stad zelf is het ook druk. Op de Europaboulevard in Zuid, een straat die veel gebruikt wordt om naar de A10 Zuid te rijden, vond rond 18.00 uur een ongeval plaats.

Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie en de ANWB gaat het in het hele land om de drukste avondspits van het jaar. "De oorzaak was een combinatie van het hoge verkeersaanbod in november, het slechte weer en de vroeg invallende duisternis. Bovendien is donderdag de drukste dag van de week", schrijft de ANWB.

Ook bus 15, 62 en 65 van het GVB zijn vanavond door de files langer onderweg.