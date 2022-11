Organisatie Samen voor Nederland krijgt ongelijk van rechter: demonstratie mag niet op Dam

De rechter vindt het besluit van de burgmeeester om de demonstratie te verplaatsen naar het Museumplein rechtmatig. Het kort geding was aangespannen door de organisatie van het protest.

Onoverzichtelijk

Het risico op ongeregeldheden wordt door de politie hoger ingeschat op de Dam. Dit vanwege de vele drukke winkelstraten en toegangswegen, de verschillende tramlijnen, attracties, musea, winkels en daarmee gepaard gaande aanwezigheid van grote aantallen bezoekers en passanten op de Dam. Op het Museumplein is veel meer ruimte.

Eigenlijk zou de Britse complotdenker David Icke aan het woord komen tijdens de demonstratie, maar het kabinet heeft bepaald dat hij Nederland niet in mag. Hij zou als alternatief te zien zijn op een televisiescherm, maar het is nog maar de vraag of dat gebeurt. Uit een bericht van de organisatie van de demonstratie blijkt dat de leverancier zich heeft teruggetrokken uit angst voor schade.

Verdeeldheid

De organisatie liet eerder vandaag ook weten hoe dan naar de Dam te willen. "Laten we de verdeeldheid die het regime probeert te creëren niet z’n werk laten doen. Laten wij onze eenheid vasthouden. Samen voor Nederland. We hopen oprecht iedereen te mogen begroeten zondag 6 november om 12.00 uur op de Dam."

Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel) was van plan om een tegendemonstratie te houden, maar ziet daar nu van af. "We zijn ons ervan bewust dat op de demonstratie 'Samen voor Nederland', gezien de achtergrond van de organisatoren, nog steeds antisemitische complottheorieën kunnen worden vertolkt, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat het OM zal ingrijpen zodra dit gebeurt."