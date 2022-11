Schreuder heeft begrip voor kritische fans: "Zijn gewend dat je thuis van PSV wint"

Net als in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal verloor Ajax vanmiddag in eigen huis van PSV. Het chagrijn van het publiek was in het stadion goed te horen en een deel van de fans lijkt het inmiddels gehad te hebben met trainer Alfred Schreuder. De keuzeheer heeft begrip voor de kritiek, vertelt hij na afloop van de wedstrijd.

"Het is niet goed dat je 2-0 achterstaat tegen PSV, zegt Schreuder na afloop. "Dus ik begrijp de emotie van de supporters. We zijn natuurlijk gewend dat je thuis gewoon wedstrijden tegen PSV kan winnen."

Volgens Schreuder maakte Ajax geen moment aanspraak op een overwinning. "Daar waren we gewoon niet goed genoeg voor. Een gelijkspel had er denk ik wel ingezeten."

Emoties

Het publiek was in ieder geval niet tevreden over wat Ajax op het veld liet zien. Een deel van het publiek riep zelfs om het vertrek van trainer Alfred Schreuder. "Dat zijn emoties", is de reactie van Remko Pasveer tijdens de persconferentie.

Volgens de keeper moet iedereen wat meer geduld hebben met Schreuder, die sinds deze zomer hoofdtrainer is. "We willen allemaal winnen en laten zien dat we progressie boeken. Uiteindelijk is er veel veranderd binnen de club. Dat heeft tijd nodig en die tijd moeten we ook krijgen."