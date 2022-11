Halsema wil geen bufferzone rond abortuskliniek: "In strijd met recht op demonstreren"

Er komt waarschijnlijk geen bufferzone voor protestacties rond de abortuskliniek aan de Sarphatistraat. Een meerderheid van de raad lijkt voorstander, maar volgens burgemeester Femke Halsema is zo'n zone in strijd met het recht op demonstreren.

Fractievoorzitter Ilana Rooderkerk van D66 opperde eerder om voor demonstranten een bufferzone van 25 meter van de kliniek in te stellen. Uit een rondvraag van AT5 bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad het idee steunt.

Halsema ziet echter geen heil in het plan. "De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van betoging zijn fundamentele rechten", schrijft ze in een brief aan de raad. "Er geldt een positieve verplichting om demonstraties mogelijk te maken. Ook wanneer het gaat om een voor de meerderheid onwelgevallige mening."

Alleen bij wanordelijkheden

Daarnaast heeft Halsema naar eigen zeggen niet de bevoegdheid om dat recht op demonstreren zomaar in te perken. Alleen om wanordelijkheden te voorkomen zou dat volgens de burgemeester kunnen, maar: "Voorschriften mogen onder geen beding betrekking hebben op de inhoud. Ik kan en wil niet buiten dit kader treden, ook niet bij abortuskliniekdemonstraties."

En van wanordelijkheden bij demonstraties is de laatste jaren geen sprake, zegt Halsema. "Het laatste incident dat zich heeft voorgedaan rondom dergelijke demonstraties dateert van vóór 2020." Volgens de gemeente wordt er tegenwoordig één keer in de maand een aantal gedemonstreerd bij de kliniek.

Grondrechten

Halsema geeft toe dat er hierdoor wel sprake is van een botsing tussen grondrechten. "Iedere vrouw heeft het recht op de keuze wel of geen ouder te worden en iedere vrouw moet altijd veilig, vrijelijk en ongestoord een abortuskliniek kunnen betreden. Ook burgers onderling dienen dit grondrecht – vanwege de horizontale werking ervan – te respecteren."