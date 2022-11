21 Saluutschoten voor Italiaanse president op Marineterrein: "Totaal uit de tijd"

Op het Marineterrein werd vanmorgen met 21 saluutschoten de Italiaanse president Sergio Mattarella welkom geheten in de stad. Vanwege de oorlog in Oekraïne en omdat rondom het Marineterrein veel vluchtelingen wonen uit verschillende oorlogsgebieden, heeft de gemeente van tevoren gewaarschuwd voor de knallen.

Om half twaalf vanmorgen hadden de woonbootbewoners op de Dijksgracht eersterangs zicht op de saluutschoten die vanaf het Marineterrein werden afgevuurd. "In eerste instantie schrok ik wel", vertelt een buurtbewoner. "Maar daarna dacht ik echt: wat een raar gedoe. Dat het gebeurt is al raar genoeg. Maar we staan hier naast een opvangplek voor asielzoekers. Buiten dat is het een symbool dat totaal uit de tijd is."

Het gebeurt niet vaak dat er saluutschoten te horen zijn in de stad. De laatste keer was in 2015, om te herdenken dat de slavernij 150 jaar was afgeschaft. "Dat is iets heel groots en belangrijks en nu is het voor de Italiaanse president naast de vluchtelingenopvang. Ik vind het wel echt uit proportie", vindt een buurvrouw.