Halsema breidt cameratoezicht uit naar heel Holendrecht

De hele wijk Holendrecht in Zuidoost krijgt cameratoezicht. Uit informatie van de politie zou blijken dat er in september en oktober in de buurt van het cameragebied ernstige geweldsincidenten zijn geweest. Halsema noemt het daarom 'noodzakelijk' dat er meer cameratoezicht komt.

In Holendrecht hangen er al sinds 2019 camera's. Het vorige cameragebied, dat in de buurt van het gelijknamige metrostation lag, besloeg een kleiner gebied.

De wijk Holendrecht is de thuishaven van rapgroep Zone6, waar onder andere rappers JoeyAK (artiestennaam van Joël H.) en Bigidagoe (Danzel S.) zijn aangesloten. Beide mannen werden begin oktober samen met zeven anderen aangehouden voor een ontvoering. JoeyAK werd eerder al eens veroordeeld tot 40 maanden cel voor ontvoering en mishandeling.

Volgens Halsema is Holendrecht 'een gebied waarin criminele groepen zich hebben verenigd'. "Dat leidt niet alleen tot een gevoel van onveiligheid onder bewoners, maar ook ingrijpende geweldsdelicten in de buurt. Zo zijn er meldingen van drugsdealen, geweldsincidenten, intimidatie van bewoners."

Slecht zicht

Dat terwijl de zogenoemde 'meldingsbereidheid' in Zuidoost lager is dan in andere stadsdelen. Volgens de gemeente zorgt dat ervoor dat er minder zicht is op criminaliteit in Holendrecht en dat het werkelijke aantal slachtoffers van criminaliteit hoger ligt dan nu bij de politie bekend is.

Uit een door de gemeente afgenomen enquête blijkt dat dertien procent van de buurtbewoners zich onveilig voelt in Holendrecht. Vijf procent geeft aan slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit. 75 procent is voorstander van cameratoezicht.

Een woordvoerder van de burgemeester benadrukt dat een uitbreiding van het gebied 'niet betekent dat er overal in het gebied camera's komen.' "Dat gebeurt alleen als het noodzakelijk is", aldus de zegsman.