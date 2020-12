Rapper JoeyAK krijgt 40 maanden cel voor ontvoering en mishandeling

De vrouw werd op 31 december 2019 ontvoerd vanuit haar huis in Amsterdam-Noord naar een huis in Almere. Ze werd samen met haar kinderen van drie en zeven jaar oud meegenomen. De daders verdachten de vrouw ervan een tas met geld te hebben gestolen.

De vrouw werd mishandeld met een wapen en kreeg ook kokend heet water in haar nek gegoten. Ze werd op nieuwjaarsdag bevrijd.

Leidende rol

De rechtbank stelt dat Joël H., zo heet de rapper, een leidende rol had tijden de ontvoering en mishandeling. Zo was hij degene die geweld gebruikte tegen de vrouw en initiatief nam voor de ontvoering. Ook stelt de rechtbank hem terecht voor het witwassen van rond de 200.000 euro en voor wapenbezit.

Vrijgesproken

De vier mannen zijn vrijgesproken van de poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade. Het is namelijk niet mogelijk om vast te stellen hoe hard de vrouw is geslagen en hoe heet het water was toen het in haar nek werd gegoten.