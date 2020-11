Misdaad NL V Advocaat JoeyAK: 'Rappers doen zich op bepaalde manier voor, maar wil niet zeggen dat ze zo zijn'

Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van rapper JoeyAK, ontkent dat zijn cliënt schuldig is aan ontvoering en mishandeling van een 31-jarige vrouw. De vrouw zou volgens hem vrijwillig zijn meegegaan en er zouden over en weer klappen zijn uitgedeeld.

Het Openbaar Ministerie eiste vanochtend vijf jaar cel tegen de rapper uit Zuidoost. 'Bewezen kan worden dat aangeefster onder dwang naar de woning in Almere is vervoerd met het doel om haar desnoods met geweld te ondervragen over het geld dat is weggenomen', zei de officier van justitie. 'En dat is ook gebeurd.' Het draaide om een grote som geld die de vrouw zou hebben gestolen. Volgens Kuijpers kenden de vrouw, JoeyAK en zijn vrienden elkaar al 'vanaf de korte broek' en was de vrouw vaker in de bewuste flatwoning in Almere geweest. 'Kijk dit is is niet een ontvoering zoals we die kennen, dat mensen in de achterbak worden meegenomen en naar een geheime locatie worden gebracht.'

Maar het OM neemt de zaak dus wel hoog op. 'Dat er sprake was van een ernstig geweldsdelict blijkt onder andere uit haar letsel. Er blijkt dat er negen keer op haar hoofd is geslagen met een vuurwapen en dat ze met kokend water is overgoten. Dat blijkt ook uit de letselverklaringen.' De officier van justitie zei dat er door de politie vele tienduizenden euro's aan contant geld is gevonden. Ook zou zijn gebleken dat hij zo'n 260.000 euro meer heeft uitgegeven dan er legaal kan worden verklaard. Kuijpers: 'Mijn cliënt zegt, luister, ik heb opnames gedaan, maar ook geld verdiend in casino's en concerten gegeven zonder dat mijn management daarbij betrokken werd. En dat werd gewoon cash betaald. Hij werd flink gedraaid en voor elke keer dat je gedraaid en gestreamd wordt krijg je geld en dat loopt gewoon op.'

De rapper werd door justitie in een gepantserde auto naar de rechtbank gebracht.

Verder is er rond de jaarwisseling een video gemaakt waarop te zien is dat de rapper uit een rijdende auto in de lucht schiet en 'happy new year' zegt. Zij advocaat erkent dat dat 'niet heel normaal' is. 'Aan de andere kant. Mijn cliënt is rapper. Die doen zich voor op een bepaalde manier. Dat wil niet zeggen dat je zo bent. Ik heb tegen de rechtbank gezegd, niet alle zangers van het levenslied zijn alcoholist. De beste wel. Maar zo moet je je voordoen als rapartiest.' 'Uit het dossier komt een beeld naar voren van een verdachte die openlijk met grote geldbedragen en vuurwapens rondloopt en daarbij openlijk minachting heeft voor de politie', zei de persofficier van justitie na afloop van de zaak. 'Waarbij hij behoorlijk groot aanzien heeft voor zijn omgeving. En dat vindt het Openbaar Ministerie zeer zorgwekkend.'

Het slachtoffer zou later nog een brief hebben ondertekend of geschreven waarin staat dat ze vrijwillig met de mannen mee ging. Het OM denkt echter dat ze door een bekende van de rapper onder druk is gezet en betaald is. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.