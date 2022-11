Rijkswaterstaat verwacht drukke spitsen: "Werk thuis indien mogelijk"

Rijkswaterstaat roept mensen op donderdag 'indien mogelijk' thuis te werken. De verkeersorganisatie verwacht donderdag lange files, zowel in de ochtend als in de middag. De reden daarvoor is een combinatie van "verkeersaanbod en regenval". Daarom roept Rijkswaterstaat mensen via Twitter op om als het even kan thuis te werken of buiten de spits in de auto te stappen.