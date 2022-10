Op dinsdag en donderdag is het weer ouderwets druk op de weg en in het ov

Op dinsdag en donderdag is het weer net zo druk op de weg als voor corona en soms zelfs drukker, laat Rijkswaterstaat weten aan AT5. Ook het GVB herkent dat beeld. Het aantal reizigers in het Amsterdamse openbaar vervoer is weer bijna op hetzelfde niveau, op de dinsdagen en donderdagen dan.

De reizigersaantallen bij het GVB zijn sinds het begin van de coronauitbraak in 2020 gestegen. In januari was het nog bijna de helft van het 'normale' aantal reizigers dat het ov pakte, in augustus was dit 75% en de verwachting is september goed was voor 82%.