Politiek Wethouder Dijksma wil meer reizigers en meer geld voor het OV

Wethouder Verkeer Sharon Dijksma (PvdA) hoopt dat er snel meer reizigers worden toegelaten in het ov. Ook gaat ze opnieuw met het Rijk om tafel om bovenop de al toegezegde 1,5 miljard euro nog meer geld te vragen om ook voor volgend jaar het ov draaiende te houden. Dat zegt Dijksma in het AT5-programma Park Politiek.

Sinds 1 juni draait het GVB weer een normale dienstregeling, maar reizigers worden opgeroepen het ov alleen te gebruiken voor noodzakelijke ritten en anderhalve meter afstand te houden. De bezetting mag voorlopig niet meer dan 40 procent zijn, maar het kabinet heeft al aan het RIVM en het Outbreak Management Team gevraagd of het aantal passagiers niet kan worden opgevoerd.



Dijksma: 'Ik hoop dat dat gaat gebeuren want voor een stad als Amsterdam is het van cruciaal belang dat mensen weer het ov gebruiken. Want als iedereen met de auto gaat, dan hebben we gewoon die plek niet.'



De wethouder wijst op het gebrek aan openbare ruimte voor voetgangers en fietsers. En ook de horeca wordt extra terrasruimte gegund. 'Al die factoren bij elkaar maakt dat de auto als alternatief, zelfs in coronatijd, eigenlijk voor Amsterdam niet het beste recept is.'





Dijksma reageert in de uitzending verder op een AT5-enquête waar juist uit blijkt dat veel Amsterdammers zich nog niet prettig voelen in het ov en ook met agressie te maken krijgen als zij medereizigers wijzen op de regels.



'Het is echt belangrijk dat mensen hun handen thuis houden en niet agressief zijn, want dat is gewoon ontoelaatbaar', aldus de wethouder die Amsterdammers ook oproept zich te gedragen. Verder hoopt ze dat boa's, die nu weer meer ingezet worden, de veiligheid vergroten.

En dan zijn er nog de financieel zware tijden voor het GVB. Sharon Dijksma onderhandelde namens de stad- en streekvervoerders met het Rijk dat voor dit jaar met 1,5 miljard euro voor hen en de NS over de brug kwam. Dijksma: 'We weten dat het fantastische bedrag dat er nu al ligt, waar ik ook blij mee ben, dat dat niet voldoende zal zijn en ook tekorten bij vervoerders met zich meebrengt in een tijd waarin ze eigenlijk al te weinig geld hadden voor alle groeiambities, die er met name in de grote vier steden wel zijn.' Ondanks de crisis hoopt de wethouder dus dat ook in het volgende coalitieakkoord er voldoende aandacht en geld voor het ov zal zijn: 'Ik heb nog steeds de ambitie de Noord/Zuidlijn en de kleine ring te kunnen aanpakken om die metrocapaciteit niet alleen voor Amsterdam maar ook voor het land te vergroten.' Kijk hieronder de hele uitzending van Park Politiek met Sharon Dijksma: