Reizigers gaan fors meer betalen voor bus, tram en metro

Het reizen met bus-, metro- en tram wordt in de regio Amsterdam vanaf januari 2023 fors duurder. De verschillende vervoerders in Amsterdam, Amstelland, Zaanstreek en Waterland verhogen hun prijzen met minimaal 7 procent. Wel wordt er geld vrijgemaakt voor een actie om reizigers te behouden voor het OV.

Hoeveel duurder de reis precies gaat worden, hangt af van drie factoren: de vervoerder, de lengte van de reis en of je reist met een abonnement. De prijs voor een kaartje bestaat uit een basistarief. Daar bovenop komt het zogeheten kilometertarief. Het basistarief volgt een landelijk vastgestelde verhoging, vastgesteld op 7,24 procent.

Met het kilometertarief werkt dat anders, dit wordt door de individuele vervoerders vastgesteld en stijgt een stuk harder: tussen de 9 en 12 procent. Vooral langere reizen vallen hierdoor vanaf volgend jaar duurder uit. Er zijn verschillen: in Amsterdam is de stijging bijvoorbeeld lager dan in de omliggende regio's.

Ten slotte valt de pijn voor reizigers met een abonnement gemiddeld genomen lager uit: voor hen blijft de stijging beperkt tot zo'n 7 procent. Hierdoor komt de tariefverhoging vooral terecht bij mensen die op saldo reizen.

Tegemoetkoming

De fikse verhoging van de tarieven komt op een moment dat het leven in Nederland snel duurder wordt door de hoge inflatie. Daarnaast kampen de vervoerders door de naweeën van de coronapandemie nog altijd met tegenvallende reizigersaantallen. Een andere optie om de kosten te beperken, het afschalen van de dienstregeling, willen de vervoerders voorkomen. De verhoging van de tarieven komt hierdoor niet onverwacht.

Om de reizigers een beetje te ontlasten, wil de Vervoerregio, waarin verschillende regionale vervoerders samenwerken met 14 gemeenten, tot 5 miljoen euro reserveren voor een reizigersactie. Hoe die eruit moet zien, is nog onduidelijk. Er wordt onder meer overwogen om één maand geen BTW te heffen. De BTW op het OV is sinds drie jaar 9 procent. Een andere optie is om mensen met een kleine beurs anderhalf uur gratis reizen aan te bieden.

De tarieven en de actie worden dinsdagavond besproken in de Regioraad van de Vervoerregio. Hierin zitten gemeenteraadsleden uit de 14 gemeenten. Op 3 november volgt het definitieve besluit.