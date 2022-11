Een man heeft afgelopen nacht een overval gepleegd op een hotel aan de Loosdrechtdreef in Zuidoost. Hij bedreigde de aanwezige receptionist met een mes.

Man met mes overvalt hotel in Zuidoost Inter Visual Studio / Michel van Bergen

De overval gebeurde rond 01.00 uur. De dader ging er met geld uit de kassa vandoor. Meerdere politie-eenheden kwamen met spoed ter plaatse. In de omgeving is naar de verdachte gezocht, maar hij is niet gevonden.

In het hotel hebben agenten onderzoek gedaan. Niemand raakte gewond. De receptionist is volgens de politie erg geschrokken.