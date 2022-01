Aantal overvallen op hotels verdrievoudigd

Het aantal overvallen op hotels in Amsterdam is het laatste jaar verdrievoudigd ten opzichte van een jaar ervoor. In 2021 vonden er in totaal twaalf overvallen op hotels plaats, ten opzichte van vier een jaar eerder.

Met name in de laatste maand van 2021 is er een opvallende stijging te zien. Toen waren er vijf overvallen op hotels in een maand tijd, terwijl dit in andere maanden nul tot hooguit twee was. Ter vergelijking: in 2020 waren in totaal vier overvallen op hotels en in 2019 zelfs maar twee.

De politie vermoedt dat de stijging samenhangt met de coronamaatregelen. "De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat hotels één van de weinige locaties waren die in de maand december open waren en daarom het doelwit werden", aldus een politiewoordvoerder.

Bij de overvallen werd hotelpersoneel vaak bedreigd met een mes of vuurwapen. Op 20 december werden zelfs twee hotels in Oost en Zuidoost een uur na elkaar overvallen. Dat hotels het doelwit zijn is opvallend; de politie benadrukt dat er vaak maar weinig contant geld aanwezig is omdat de boekingen en betalingen voornamelijk online en met betaalpas gaan.