Café De Avonden draait warm voor Oranje: "De mensen willen gewoon lekker voetballen kijken nu"

Middelpunt in de oranjevreugde is café-eigenaar Michel Kraamwinkel en met het vertrouwen zit het goed. "Louis heeft beloofd dat we wereldkampioen worden, dus daar gaan we maar vanuit hè", vertelt hij achter bar. Hoewel De Avonden bekend staat als een echte Ajax-kroeg, kleurt het de komende weken oranje. "We hebben oranje kerstballen gekozen, dan kan het gelijk blijven hangen."

Statement

Een WK in de winter en met name het gastland Qatar zorgt voor een weinig feestelijke stemming. Verschillende kroegen in de stad worstelden dan ook met de vraag of zij de wedstrijden zouden gaan uitzenden. Sommige uitbaters kiezen ervoor om wel een statement te maken om aandacht te vragen voor de situatie van de arbeidsmigranten. Uit een rondgang van AT5 onder vijftig kroegen blijkt dat er één kiest voor een boycot: Checkpoint Charlie in de Staatsliedenbuurt.