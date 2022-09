Negen Ajacieden in voorselectie Oranje: Taylor en Brobbey voor het eerst

Naast de twee jonge talenten heeft Van Gaal ook Remko Pasveer, Daley Blind, Jurriën Timber, Devyne Rensch, Davy Klaassen, Steven Berghuis en Steven Berwijn opgenomen in de 32-koppige voorselectie. Of alle negen Ajacieden ook bij de definitieve selectie zitten moet nog even op worden gewacht, die maakt de bondscoach pas op 16 september bekend.

Naast de huidige Ajacieden heeft Van Gaal ook een aantal oud-spelers van de club opgenomen in zijn voorselectie. Jasper Cillissen, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Pascal Struijk konden allemaal rekenen op een belletje van de oefenmeester.

Oranje speelt aan het einde van september twee wedstrijden in de Nations League, waar Nederland op het moment eerste in de groep staat. Op 22 september reist Oranje af naar Polen en op 25 september komen de Belgen op bezoek in de Johan Cruijff Arena. De wedstrijd tegen de Rode Duivels is tevens de uitzwaai wedstrijd voor het WK in Qatar.