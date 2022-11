Heeft deze Amsterdamse architect dé oplossing voor de woningnood? "Ik kan 600 woningen per maand realiseren"

De bouw kampt met verschillende crises: torenhoge materiaalkosten, personeelstekorten en onlangs werden ook stikstofmaatregelen opgelegd. Dat zou de bouw flink kunnen vertragen, maar volgens de Amsterdamse architect Roberto Meyer is dat helemaal niet nodig. Door modulair bouwen met in de fabriek geproduceerde onderdelen zou Meyer grote aantallen woningen kunnen neerzetten: maar liefst 600 stuks per maand.

Modulaire bouw is geen nieuwe uitvinding. Vooral in Noord-Europese landen maar ook in het Verenigd Koninkrijk gebeurt het al jaren. In Nederland is die ontwikkeling nooit grootschalig van de grond gekomen. Er worden wel modulaire huizen gebouwd, maar slechts in beperkte aantallen. Meyer wil in dat gat duiken en sloot een samenwerkingsverband met een fabriek uit Letland waar ze ervaring hebben met modulaire bouw. Meyer wil dit op grote schaal naar Nederland brengen: "Ik als ik vandaag de opdracht krijg heb ik over veertig weken 2000 woningen staan. Maar we moeten dan wel de kans krijgen!", is zijn oproep aan de overheid.

In de fabriek worden bouwmodules geproduceerd - Beeld: The Modular Movement & Forta Pro

Geen eenheidsworst De modules in de fabriek zien er misschien uit als eentonige hokjes, maar volgens Meyer hoeft dat zeker niet te betekenen dat modulaire gebouwen er allemaal hetzelfde uit komen te zien. "Mensen denken vaak aan stereotype plattegronden en dat we daarmee blokkendozen bouwen. Maar dat hoeft helemaal niet", legt Meyer uit. "En ik kan me als architect ook niet veroorloven om niet iets goeds te maken." De modules in de Letse fabriek worden ook geïntegreerd met een smart living systeem: technologie waarmee onder meer de temperatuur en verlichting in een gebouw kunnen worden geregeld. Het ontbreekt nu alleen nog aan locaties om die modulaire bouw te realiseren, zegt Meyer. "We zijn heel goed in staat om om dit soort innovaties te implementeren." Maar om vaart te maken is het zaak dat er geen ellenlange procedures aan voorafgaan. "Er zijn heel veel architecten met goede ideeën, maar geef ons dan wel de kans om die te realiseren en om dit te gaan doen."